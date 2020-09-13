Медведев заявил об успехе "Единой России" на выборах

"Единая Россия" показала успешные результаты на выборах в единый день голосования. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Единый день голосования состоялся, констатировал председатель "Единой России". Медведев в ходе брифинга отметил, что партия на основании экзитполов по ряду субъектов показала "приличный, достойный результат".

Медведев поздравил однопартийцев с предварительными результатами на выборах, которые признал "неплохими":

"Партия осознает свою ответственность и участвовала во всех выборах", - приводит слова Медведева ТАСС.

Кандидаты от "Единой России" лидируют в Москве на муниципальных выборах по результатам онлайн-голосования. Об этом ранее сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдением за выборами Алексей Венедиктов.