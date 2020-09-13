Архивное фото крошечной дочери Галкиной и Пугачевой появилось в Сети

Лиза Галкина, дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, в этом году пошла в первый класс. На странице девочки в соцсети Instagram появилось трогательное фото, какой она была совсем малюткой.

В кадре маленькую дочь в руках держит Примадонна советской и российской эстрады. На голове у Лизы надет очаровательный чепчик. На заднем плане также запечатлен отец Максим Галкин. Ведущий довольно улыбается. По нему видно, как юморист счастлив осознавать себя отцом.

Недавно Лиза Галкина также удивила пользователей Сети, исполнив для них песню. Девочка спела незабываемый хит артиста Джо Дассена на французском языке.