Общественных нарушений в единый день голосования в РФ не выявлено — МВД

Единый день голосования подошел к концу. Сегодня россияне выбирали губернаторов и региональные органы власти. В МВД заявили, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано.

Ведомство получило 2 539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования (11,12 сентября) и в единый день голосования (13 сентября). Однако это не повлияет на итоги выборов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объявила, что к вечеру 13 сентября все избирательные участки на территории России закрылись. Данные по итогам голосования в европейской части России опубликуют к часу – двум ночи.