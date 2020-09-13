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22:27   13 Сентября 2020
Политика

Общественных нарушений в единый день голосования в РФ не выявлено — МВД

Общественных нарушений в единый день голосования в РФ не выявлено — МВД

Единый день голосования подошел к концу. Сегодня россияне выбирали губернаторов и региональные органы власти. В МВД заявили, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано.

Ведомство получило 2 539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования (11,12 сентября) и в единый день голосования (13 сентября). Однако это не повлияет на итоги выборов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объявила, что к вечеру 13 сентября все избирательные участки на территории России закрылись. Данные по итогам голосования в европейской части России опубликуют к часу – двум ночи.

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Автор: Руслан Неглинный
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