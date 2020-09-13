Сопровождавшая в день госпитализации блогера Алексея Навального Мария Певчих отказывается от дачи показаний, скрываясь в Лондоне. Журналисты Федерального агентства новостей решили разобраться в том, кто она такая.

Факт работы Марии Певчих в качестве реального главы отдела расследований признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" давно известен в СМИ, но сейчас ФБК отказывается от любых комментариев о ее роли во всей истории с отравлением блогера Алексея Навального. Федеральное агентство новостей сообщает, что в ФБК не ответили на запрос об уточнении статуса Марии Певчих в организации, что выглядит как укрывательство.

ФАН отмечает, что Мария Певчих, которая сопровождала блогера в поездке в Сибирь, отказалась от дачи показаний и находится в официальном розыске. Есть немало поводов заподозрить ее в отравлении Навального. В частности, в биографии женщины довольно много пробелов, но в ней обнаруживается наличие связи с Евгением Чичваркиным, Михаилом Ходорковским и Уильямом Браудером, действия которых направлены на дестабилизацию политической ситуации в России.

Мария Певчих подозревается в том, что она сотрудничает с британской разведкой МИ-6. А то, что ее отец является руководитель компании ООО "Ниобис", занимающейся вирусологией и биологией, дает повод предположить, что у Марии был доступ к опасным отравляющим веществам.