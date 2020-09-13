Все избирательные участки в России завершили свою работу

Все избирательные участки в РФ закрылись. Об этом сообщили глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Председатель ЦИК отметила, что наступило время, когда все участки на территории РФ, включая Калининградскую область, закрылись.

Памфилова призвала местные избиркомы не торопиться с подведением итогов выборов, внимательно рассмотреть их на заседаниях и подойти к ним "очень принципиально" в случае нарушений.

Данные по итогам голосования в европейской части РФ по большинству избирательных участков ожидаются к часу —двум ночи.