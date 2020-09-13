Украинская няня детей Заворотнюк натравила грабителей из мести к актрисе

Актриса Анастасия Заворотнюк застукала бывшего мужа Дмитрия Стрюкова в постели с няней с Украины, которая впоследствии наняла грабителей после увольнения.

Супруги проживали в США и занимались бизнесом. Увлеченная недвижимостью Заворотнюк приходилось много времени проводить на работе. В подмогу она вызвала няню родом с Украины.

Однажды, вернувшись домой, она увидела своего мужа в объятьях девушки. Завязался скандал, после которого последовала драка. Няню уволили, поэтому она, оставшись без работы и любовника, решила натравить грабителей на дом Заворотнюк.

Когда актриса отдыхала с маленькими Анной и Майклом, к ним ворвались злоумышленники. Заворотнюк твердо решила покончить с этим и подать на развод со Стрюковым. Но в дело "вмешалась" американская полиция. Правоохранители задержали артистку по обвинению в подделке документов на продажу недвижимости. Избежать наказания удалось при помощи супруга. Однако Заворотнюк все равно вернулась в Москву, в театр О. Табакова, говорится в программе "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ.