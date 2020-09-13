Власти Украины ответили МИД РФ на слова о нарушении прав человека в Крыму

Власти Украины ответили на заявление МИД РФ о нарушении прав человека в Крыму из-за водной блокады полуострова.

Ранее спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что установивший водную блокаду Крыма Киев нарушает права человека, так как Украина является участником многих международных правозащитных договоров. В так называемом представительстве президента Украины в Крыму заявили, что Россия сама должна обеспечивать водой жителей Крымского полуострова.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", — считают "представители" украинского президента в Крыму.

Киев прекратил подачу питьевой воды в Крым через Северо-Крымский канал в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией по результатам референдума. Из-за малого количества дождей водохранилища естественного наполнения в Крыму в этом году существенно обмелели.