Возможный запрет криптовалюты обсудили в ЕС

Еврокомиссия не будет запрещать криптовалюту на территории Евросоюза. Об этом заявили на собрании министров финансов стран ЕС в Берлине.

По словам исполнительного заместителя председателя Валдиса Домбровскиса, в криптовалюте содержится большой потенциал. Поэтому риски запрета данной валюты близки к нулю.

Как заявил политик, в планах Еврокомиссии поощрять инновации, а не препятствовать им. По данным ИА "ОРЕАНДА", до начала зимы в Евросоюзе готовится новый законопроект, регулирующий риски и потенциал криптовалюты.

Однако в ФРГ и некоторых других странах считают, что частные криптовалюты не должны использоваться. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц на том же съезде предложила их и вовсе запретить.