Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Израильский эксперт Яков Кедми назвал вооружения, которые помешают США ударить ядерным оружием по России. По словам аналитика, Россия добилась невероятных успехов в наступательной и оборонной областях военно-стратегического противостояния.

Ракеты «Сармат», гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», ядерный подводный комплекс «Посейдон», названный «оружием судного дня» — все эти технологии опережают американские аналоги, утверждает эксперт.

Вооружения РФ, выполняющие оборонную функцию также являются существенной проблемой для Соединенных Штатов. Среди них — ЗРК С-300, С-400, С-500 и гиперзвуковая противоракетная система «Нудоль». А передовые отечественные лазерные комплексы, напоминает Кедми, могут «ослеплять» и уничтожать ракеты противника.

«Все это позволяет нейтрализовать удар с того момента, как ракеты будут запущены. Тут же будет ответный удар, который американцы сегодня нейтрализовать уже не могут даже при тех начальных объемах новых вооружений, которые созданы в России. В этом отношении у США серьезные проблемы», — рассказал Кедми, цитирует «Экономика Сегодня».

Лазерные системы и бомбардировщики-истребители многократно увеличивают оборонный потенциал РФ, и для Штатов это огромная проблема. В 2020 году уровень защищенности России от ядерной угрозы многократно возрос в сравнении с упадком, наблюдаемым в 1990-х годах, после развала СССР.

«Если еще вспомнить о новых «Калибрах» с радиусом 4 тыс. км и, возможно, 6 тыс. км с термоядерной боеголовкой, это уже ставит соотношение сил на море, суше и в воздухе в совершенно другой ракурс. И американцам есть от чего волноваться», — заявил Кедми в эфире Iton TV.

Ранее американский журнал Forbes констатировал, что российские беспилотники оставили аналогичные технологии США далеко позади.