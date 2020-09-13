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21:03   13 Сентября 2020
Россия

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Израильский эксперт Яков Кедми назвал вооружения, которые помешают США ударить ядерным оружием по России. По словам аналитика, Россия добилась невероятных успехов в наступательной и оборонной областях военно-стратегического противостояния. 

Ракеты «Сармат», гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», ядерный подводный комплекс «Посейдон», названный «оружием судного дня» — все эти технологии опережают американские аналоги, утверждает эксперт.

Вооружения РФ, выполняющие оборонную функцию также являются существенной проблемой для Соединенных Штатов. Среди них — ЗРК С-300, С-400, С-500 и гиперзвуковая противоракетная система «Нудоль». А передовые отечественные лазерные комплексы, напоминает Кедми, могут «ослеплять» и уничтожать ракеты противника.

«Все это позволяет нейтрализовать удар с того момента, как ракеты будут запущены. Тут же будет ответный удар, который американцы сегодня нейтрализовать уже не могут даже при тех начальных объемах новых вооружений, которые созданы в России. В этом отношении у США серьезные проблемы», — рассказал Кедми, цитирует «Экономика Сегодня».

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Лазерные системы и бомбардировщики-истребители многократно увеличивают оборонный потенциал РФ, и для Штатов это огромная проблема. В 2020 году уровень защищенности России от ядерной угрозы многократно возрос в сравнении с упадком, наблюдаемым в 1990-х годах, после развала СССР.

«Если еще вспомнить о новых «Калибрах» с радиусом 4 тыс. км и, возможно, 6 тыс. км с термоядерной боеголовкой, это уже ставит соотношение сил на море, суше и в воздухе в совершенно другой ракурс. И американцам есть от чего волноваться», — заявил Кедми в эфире Iton TV.

Ранее американский журнал Forbes констатировал, что российские беспилотники оставили аналогичные технологии США далеко позади.

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Автор: Тимофей Булочкин
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