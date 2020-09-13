Провал предвыборной кампании в Коми КПРФ компенсировала "нападением" с зеленкой

Политические единомышленники представителя КПРФ Виктора Воробьева, кандидата в госсовет Коми, могут стоять за "атакой" на него. Соответствующее заявление сделал политолог Руслан Осташко. Он уверен, что нападение было спланировано.

По мнению Осташко, Воробьев был прекрасно осведомлен, что на него готовится "атака" с зеленкой. Политолог считает, что эту идею коммунисту предложили либеральные политтехнологи, ведь не секрет, что в последнее время имеет место быть тесное сотрудничество КПРФ и консультантов, близких блогеру Алексею Навальному. По мнению эксперта, такой ход партия предприняла, чтобы хоть как-то оперативно компенсировать провал своей предвыборной кампании, сообщает Федеральное агентство новостей.

"В последнее время коммунисты перекрашиваются, к сожалению, и очень далеки от коммунизма в классическом понимании", — также отметил Осташко.

Он подчеркнул, что коммунисты излишне увлекаются либеральной идеологией, а также начинают работать в интересах Запада, а не России.