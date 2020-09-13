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20:15   13 Сентября 2020
Политика

Эксперт объяснил рост явки в ходе многодневного голосования

Эксперт объяснил рост явки в ходе многодневного голосования

Явка избирателей в единый день голосования превышает показатели на голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, столь высокие показатели являются следствием интереса граждан к многодневному голосованию. Как считает эксперт, людям нравится, что им предоставили возможность прийти на участок и отдать свой голос на протяжении нескольких дней.

Данилин подчеркнул, что процесс голосования сейчас проходит спокойно, легитимно, а нарушений за эти дни выявлено гораздо меньше, нежели год назад.

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Автор: Юлия Яковлева
#голосование #явка #данилин

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