Главная угроза международному правопорядку идет из США, которые являются разрушителем мира во всем мире. Такое мнение высказал пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь.

У Цянь обратил внимание на последние 20 лет деятельности Соединенных Штатов. За это время Америка незаконно начала войны в Ираке, Сирии и Ливии, констатировал чиновник. Свыше 800 тысяч человек погибли в результате действий Вашингтона, добавил Цянь. Именно Соединенные Штаты нарушают международный порядок.

Пресс-секретарь китайского Минобороны таким образом ответил на доклад Пентагона Конгрессу США о военных разработках и задачах Пекина. Пентагон доложил, что КНР в ближайшие десять лет удвоит ядерный арсенал, сообщило РИА Новости.