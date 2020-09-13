Сторонникам ФБК посоветовали побыстрее извиниться перед Рошалем

Единомышленникам блогера Алексея Навального посоветовали в ближайшее время принести извинения за оскорбления, нанесенные детскому доктору Леониду Рошалю. Такой позиции придерживается руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Оскорбительные слова в сторону Рошаля позволил себе один из последователей главы ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Милов в ответ на предложение доктора о создании группы специалистов для проверки сложившейся ситуации с Навальным. Сторонник блогера помимо прочего "отвратительно высказался о почтенном возрасте" Рошаля, что возмутило Кузнецова.

"Он сам-то понял, что сказал? Советую Владимиру Милову как можно быстрее извиниться перед Леонидом Михайловичем (Рошалем. — Прим. ред.)", — приводит слова главы исполкома ОНФ РИА Новости.

Аналогичную точку зрения высказал и российский врач Александр Мясников. В пресс-службе ОНФ рассказали, что эксперт посчитал такое поведение единомышленников Навального оскорбительным не столько для Рошаля, сколько для всех остальных. Такое, по мнению Мясникова, не должно оставаться безнаказанным.

Алексей Навальный был госпитализирован в одну из омских больниц, когда блогеру неожиданно стало плохо во время авиарейса. Врачи объяснили его состояние нарушением обмена веществ, однако выяснить причину, которая к этому привела, не удалось. Позднее основателя ФБК транспортировали на лечение в немецкую клинику Шарите. В понедельник Навального вывели из комы ввиду улучшившегося состояния.