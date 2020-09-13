Независимый общественный мониторинг рассказал о трендах выборов в России

Представители Независимого общественного мониторинга (НОК) рассказали о трендах на выборах в России. Актуальной информацией они поделились во время онлайн-марафона "Ночь выборов — 2020".

Один из представителей НОК, Алена Булгакова, сообщил, что независимый мониторинг традиционно предоставляет самую актуальную информацию из регионов России. Уже три дня в круглосуточном режиме центр принимает сообщения от общественных и партийных наблюдателей, которые находятся на избирательных участках по всей стране.

"Начнем с трендов текущего избирательного цикла. Сейчас по статистике 2290 сообщений поступило нам на карту портала "НОМ24.ру". По состоянию на 18:00 из них 2164 сообщения имеют информационный характер. Это новшество данного избирательного цикла, потому что те формы и новации в избирательном процессе, которые применяются в регионах на практике, заслуживают внимания", — указала Булгакова.

Она подчеркнула, что общественные наблюдатели организации делятся этой информацией, показывают непосредственно все медиаматериалы, которые находятся в доступе. На портале "НОМ24.ру" можно посмотреть, как хранятся бюллетени ночью.

Член исполкома корпуса "За чистые выборы", представитель НОК Алексей Песков сообщил, что организация следила за процессом выборов с момента их начала. Он подчеркнул, что каждое сообщение о возможном нарушении, которое поступает на портал, проходит обработку.

"Когда видим сообщение о возможных нарушениях, мы его проверяем и связываемся с наблюдателями. И уже сейчас отчетливо видим, что институт общественного наблюдения действительно представлен профессиональным сообществом", — указал Песков.

В заключение он добавил, что сейчас можно четко проследить на карте, что наблюдатели не просто участвуют в процессе выявления нарушений, но и содействуют их предотвращению.