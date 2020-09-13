Памфилова заявила о максимальной прозрачности единого дня голосования

Единый день голосования в России проходит максимально открыто и конкурентно. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Также председатель ЦИК отметила, что количество отказов составило менее 5%— 4,8%. Она добавила, что в выборах пытались принять участие 36 партий.

"Среди партий еще ниже процент отказов — всего 3%. Именно это создало конкурентную среду", — комментирует Памфилова.

Глава Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что единый день голосования отличался своей максимальной прозрачностью. Кроме того, она сообщила об успешном использовании новых избирательных технологий, таких как дистанционное электронное голосование.