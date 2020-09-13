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19:04   13 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Семейное фото Нюши с дочкой вызвало восторг среди подписчиков

Семейное фото Нюши с дочкой вызвало восторг среди подписчиков

Певица Нюша любит радовать своих поклонников новыми снимками. На этот раз артистка опубликовала снимок в компании мужа и дочки.

Недавно певица Нюша и ее дочь Симба отправились на день рождения дочери друзей. Артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотоснимок с мероприятия. На нем Нюша и ее муж позируют в компании их совместной дочери. Восторженные поклонники отметили, что наряды певицы и ее дочки гармонично сочетаются друг с другом.

Под снимком артистка поделилась: это первый поход их дочки на день рождение. Также Нюша отметила, что Симба отлично восприняла громкие крики, звуки хлопушек и огромное количество незнакомых людей.

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Автор: Василий Пименов
#нюша #симба #совместное фото

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