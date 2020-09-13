18:59 13 Сентября 2020Общество
Врио главы Пермского края, по предварительным данным, лидирует на выборах
Действующий врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, по предварительным данным ЦИК РФ, занимает первое место на выборах главы региона.
Центральная избирательная комиссия РФ обработала 0,33% протоколов участковых избирательных комиссий Пермского края. По предварительным данным, действующий врио губернатора набрал 87,4% голосов. Представитель от партии КПРФ Ксения Айтакова набрала 5,89% голосов избирателей, а кандидат от ЛДПР Олег Постников — 3,27%.