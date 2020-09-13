Евросоюз лукавит, говоря об ответственности Германии за судьбу "СП-2"

Заявление Брюсселя о том, что ответственность за судьбу "Северного потока — 2" лежит исключительно на ФРГ, лишь подтверждает лукавство ЕС, считает эксперт Игорь Юшков.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, которым он поделился с ФБА "Экономика сегодня", Евросоюз и ранее не испытывал большого восторга в отношении проекта газопровода.

Однако, заметил Юшков, по меньшей мере пять компаний из разных стран Европы участвуют в строительстве, а бизнес ЕС выступает в поддержку проекта, прекрасно осознавая, что "СП-2" поможет дешево снабжать газом государства Евросоюза.

Ранее RT сообщил, что премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по "Северному потоку — 2".