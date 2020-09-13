"Единая Россия" лидирует на выборах в Магаданской области

Большинство мест в Магаданской областной Думе по итогам выборов, прошедших в единый день голосования получает партия "Единая Россия". Такой же результат у партии на выборах в законодательное собрание Магадана.

Высокий уровень поддержки жителей Магадана и Магаданской области партии "Единая Россия" подтвержден прошедшими в единый день голосования 13 сентября выборами. Как сообщает официальный сайт партии, жители региона выбирали новый состав Магаданской областной Думы и законодательного собрания Магадана.

Больше половины голосов на выборах в обоих органах власти "Единая Россия" получает по партийным спискам. В большинстве одномандатных округов региона кандидаты от этой партии также набирают больше 50% голосов избирателей.