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18:36   13 Сентября 2020
Общество

Правозащитники пообещали помочь погорельцам из Ростова отстоять землю

Правозащитники пообещали помочь погорельцам из Ростова отстоять землю

Генпрокуратура РФ может подключиться к решению проблемы ростовских погорельцев, заявил правозащитник Константин Малофеев.

Крупный пожар в центре Ростова произошел в 2017 году. Тогда из-за возгорания более 600 человек остались без крыши над головой. Часть из людей, признанных пострадавшими, получили выплаты на приобретение нового жилья.

Однако еще около 200 человек до сих пор не получили никакой социальной поддержки. В довесок к этому местные власти пытаются отнять у ростовских погорельцев их землю под "муниципальные нужды" через суд, пишет сетевое издание "ЦарьГрад".

В связи с этим людям, потерявшим жилье, сложившаяся ситуация кажется безвыходной. Однако, по словам правозащитника Малофеева, вектор решения этого вопроса может измениться, если к процессу подключиться Генпрокуратура или Госдума.

Обсуждение данной проблемы на высоком уровне позволит сделать так, чтобы чиновники оказали людям необходимую помощь, а не строили им всякого рода препятствия, подытожил основатель "Первого русского".

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Автор: Илья Романович
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