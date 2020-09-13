Правоохранители не обнаружили влияющих на итоги выборов нарушений

Сотрудники МВД РФ не выявили нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Всего за три дня проведения голосования поступило 2539 сообщений о вмешательстве в выборы, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. Ведомство обнаружило массу фейков с недостоверной информацией о выборах для раскрутки в социальных сетях. По информации МВД, более 10 тысяч россиян в ИВС получили шанс проголосовать, около 30% из них — воспользовались им.

Ранее исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова сообщала, что за время голосования не было зарегистрировано существенных нарушений.