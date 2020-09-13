18:35 13 Сентября 2020Общество
Правоохранители не обнаружили влияющих на итоги выборов нарушений
Сотрудники МВД РФ не выявили нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Всего за три дня проведения голосования поступило 2539 сообщений о вмешательстве в выборы, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. Ведомство обнаружило массу фейков с недостоверной информацией о выборах для раскрутки в социальных сетях. По информации МВД, более 10 тысяч россиян в ИВС получили шанс проголосовать, около 30% из них — воспользовались им.
Ранее исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова сообщала, что за время голосования не было зарегистрировано существенных нарушений.