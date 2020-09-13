Экс-супруг Заворотнюк раскрыл всю подноготную неудавшегося брака

Первый супруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" Олаф Шварцкопф откровенно высказался о жизни с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также вспомнил события, предшествовавшие краху их счастливой, как казалось, семейной жизни.

Отношения между актрисой Анастасией Заворотнюк и бизнесменом Олафом Шварцкопфом стали своеобразным домашним реалити-шоу: влюбленных почти всегда сопровождала видеокамера. Об этом первый супруг звезды рассказал в эфире передачи "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ.

Шварцкопф признался, что поначалу совместное будущее казалось им безоблачным: тем сильнее было счастье бизнесмена, когда Заворотнюк сообщила ему о беременности. Радость продлилась недолго — во время поездки к родителям в Астрахань у Заворотнюк случился выкидыш, что сильно пошатнуло ее эмоциональное состояние. Чтобы поддержать возлюбленную, Шварцкопф сделал Заворотнюк предложение руки и сердца. Спустя некоторое время после свадьбы Олафа стали одолевать тяжелые мысли: новоиспеченный муж заподозрил, что потеря ребенка могла быть неслучайной.

"Мне открыли глаза, сказали, что это не выкидыш, что это она сделала аборт", — признался он.

Вскоре после этого пара уехала в Таллин, однако Заворотнюк не смогла реализоваться на родине супруга — актриса приняла решение вернуться в Москву, где продолжила работать в театре Олега Табакова. Супруги оказались не готовы к любви на расстоянии, так что семейные узы дали трещину.