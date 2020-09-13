Обвиняемая в краже денег Наташи Королевой может быть беременна от Тарзана

Певица Наташа Королева после кражи у нее 5,2 млн рублей написала заявление в полицию на Анастасию Ш., которая, по информации СМИ, является любовницей супруга артистки Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Вернувшаяся с отдыха знаменитость обнаружила в своем доме пропажу ювелирных украшений на более чем 5 миллионов рублей, а также нехватку 3 тысяч евро. Наташа Королева сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и написала заявление на 23-летнюю подругу своего мужа Тарзана. Как стало известно Telegram-каналу Mash, Анастасия Ш. в отсутствие супружеской пары была в их квартире.

По словам девушки, заявление певица написала на нее из-за ревности к мужу. По неподтвержденным данным, она закрутила роман с Тарзаном и забеременела от него. Анастасия уже обратилась к правозащитнику Вадиму Лялину.