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18:21   13 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Обвиняемая в краже денег Наташи Королевой может быть беременна от Тарзана

Обвиняемая в краже денег Наташи Королевой может быть беременна от Тарзана

Певица Наташа Королева после кражи у нее 5,2 млн рублей написала заявление в полицию на Анастасию Ш., которая, по информации СМИ, является любовницей супруга артистки Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Вернувшаяся с отдыха знаменитость обнаружила в своем доме пропажу ювелирных украшений на более чем 5 миллионов рублей, а также нехватку 3 тысяч евро. Наташа Королева сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и написала заявление на 23-летнюю подругу своего мужа Тарзана. Как стало известно Telegram-каналу Mash, Анастасия Ш. в отсутствие супружеской пары была в их квартире.

По словам девушки, заявление певица написала на нее из-за ревности к мужу. По неподтвержденным данным, она закрутила роман с Тарзаном и забеременела от него. Анастасия уже обратилась к правозащитнику Вадиму Лялину.

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Автор: Руслан Неглинный
#скандал #королева #тарзан

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