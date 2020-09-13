Большинство жителей Германии против заморозки проекта "Северный поток — 2", говорится в опубликованном в газете Der Spiegel опросе.

В случае остановки проекта немцы станут платить за газ в разы больше. При этом власти пытаются убедить людей, что продолжение строительства "СП-2" недопустимо. Тех же, кто высказывает альтернативные суждения, чиновники обвиняют в "работе на Москву".

Согласно результатам опроса, почти 55% граждан ФРГ выступают против остановки строительства газопровода, однако их мнение вряд ли будет учтено, ведь тема "СП-2" давно перешла в политическую плоскость, передает ФБА "Экономика сегодня".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России до Германии. Против "СП-2" активно выступает Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Европу.

В конце прошлого года США ввели санкции против "СП-2", из-за чего швейцарский подрядчик Allseas вынужден был отказаться от участия в проекте. После этого в "Газпроме" заявили, что смогут самостоятельно завершить строительство. Для этого в Германию прибыл российский трубоукладчик "Академик Черский".