Четыре врио глав регионов (Камчатки, ЕАО, Коми и Севастополя) на прошедших выборах показали впечатляющий результат, собрав более 73% голосов избирателей. «Политика Сегодня» разобралась, чем Владимир Солодов, Ростислав Гольдштейн, Владимир Уйба и Михаил Развожаев заслужили признание жителей.

Камчатка

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей, сообщили в региональном ЦИК. За него проголосовало абсолютное большинство — 67 900 человек.

На втором месте после самовыдвиженца Солодова идет Валерий Калашников от ЛДПР с результатом в 6,7% (5 650 голосов), на третьем — Дмитрий Бобровских от «Справедливой России» с 5,84% (4 922 голоса), на четвертом — Максим Близнюков от «Партии Роста» с 2,56% (2 163 голоса), на пятом — Александр Остриков от «Патриотов России» с 2,19% (1 949 голосов).

На пост врио главы Камчатки 38-летнего Солодова назначили в апреле 2020 после отставки Виктора Илюхина. Выпускник факультета госуправления МГУ им. Ломоносова, Солодов в 2015 году стал заместитель полпреда президента в ДФО, а спустя два года стал председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. В 2018 году возглавил правительство республики Саха (Якутия).

На посту врио губернатора Солодов сделал упор на социальную работу: в сентябре досрочно подключить социальные объекты Камчатки к отоплению, решить вопрос с субсидиями на отопление для льготников, разобраться с «подозрительно легким» получением лицензии на добычу золота в регионе и отремонтировать дорогу на местный Халактырский пляж.

Политолог Евгений Минченко считает, что оппоненты Солодова работают «в техническом режиме», а по количеству инициатив штаб врио губернатора опережает соперников. В рейтинге лучших SMM-кампаний губернаторов Солодов занял второе место благодаря своему профилю в Instagram.

«Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов [назначен 3 апреля] эффективно использует образ «заботливого искателя». <…> Это человек, который обладает новыми технологиями, видит возможности, которые не видят другие люди. Находит простые решения и способы коммуникации с населением», — писал Минченко в Telegram.

Республика Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба набрал 73,18% голосов избирателей.

Конкуренцию самовыдвиженцу Уйбе составили: Сергей Пономарев от «Коммунистической партии социальной справедливости» (5,73% голосов), бизнесмен и депутат Совета Усинска Андрей Никитин от ЛДПР (10,83%) и Виктор Бетехтин от партии «Зеленая альтернатива» (5,71%).

На электоральный успех заслуженного врача России и бывшего замминистра здравоохранения Владимира Уйбы повлиял успех в борьбе с коронавирусом и его последствиями: с подачи врио главы региона в республике заработала первая в России реабилитационная клиника для переболевших COVID-19. Симпатии избирателей Уйба заслужил также открытым диалогом с людьми: ежедневные эфиры в соцсетях, постоянный объезд региона, работа «в поле».

Уйба лично контролировал реконструкцию республиканского стадиона, находил нестандартные решения проблем. Так, по инициативе Уйбы власти Коми будут передавать жителям древесину, полученную при расчистке просек под линии электропередач.

Открытая в Сыктывкаре 1 сентября школа, которую до прихода Уйбы не могли достроить четыре года, новый стационар в Воргашоре и возрождение местных авиалиний — избиратели заметили и высоко оценили работу врио губернатора, судя по результатам голосования.

Еврейская автономная область

Врио главы ЕАО Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов на выборах.

Еще в апреле 2020 года сенатор Совфеда от ЕАО Владимир Джабаров и депутат ГД Анатолий Тихомиров в себе с корреспондентом «Политики Сегодня» давали оценку работе Гольдштейна, который был назначен на пост в декабре 2019 года. Весной материал не вышел, однако сейчас понятно, что слова парламентариев подтвердились.

Джабаров характеризовал Гольдштейна как требовательного управленца. Возможно, именно такой подход обеспечил врио победу.

«Можно требовать и забывать о своих требованиях, а у него очень жестко налажен контроль исполнения. Он и сам спит, как говорится, по четыре часа в сутки, и его подчиненные. <…> На мой взгляд, он будет хорошим руководителем области, если избиратели наши отдадут ему голоса на выборах в губернаторы», — рассказал сенатор.

Помимо Гольдштейна на пост главы автономии баллотировались: кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин (7,06% голосов), Александр Крупский от «Коммунистической партии социальной справедливости» (4,28%), Борис Тихонов от «Родины» (2,15%) и кандидат от «Патриотов России» Роман Куземский (1,27%).

Декабрьское назначение Гольдштейна почти совпало с мировой пандемией коронавируса. В том числе по инициативе руководителя региона границы с Китаем закрыли еще в январе. Приграничная Еврейская автономия была в зоне риска, но своевременные действия дали положительный эффект: около двух месяцев после начала пандемии в России проникновение COVID-19 в область удавалось сдерживать.

Вероятно, на посту губернатора политик сможет «поднять» регион на новый уровень не только благодаря крепким связям с федеральным центром, но и личным качествам. Депутат Тихомиров же еще весной заявлял о народной поддержке Гольдштейна.

«Во время своих региональных недель я много встречался с жителями области, со своими избирателями и в абсолютном большинстве своих встреч я слышал очень хорошие отзывы о Ростиславе Эрнстовиче, там, где он побывал, где встречался с людьми. И вот мои личные ощущения и понимание того, что происходит: он сегодня уже имеет серьезную электоральную поддержку среди населения области, в районах», — утверждал депутат Госдумы еще несколько месяцев назад.

Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города с рекордными 85,72% голосов избирателей.

Также на пост претендовали: депутат заксобрания Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев (4,95% голосов), Иван Ермаков от «Патриотов России» (2,62%), Александра Романенко от «Демократической партии России» (1,91%), Александр Романович от «Справедливой России» (1,73%) и Ярослав Яковенко от «Партии прогресса» (0,84%).

Развожаев принял управление городом-героем летом 2019 года, после отставки Дмитрия Овсянникова.

До назначения в Севастополь Развожаев возглавлял исполком Общероссийского народного фронта, до этого 11 лет работал в администрации губернатора Красноярского края, где сам родился. В 2014 году стал советником министра РФ по делам Северного Кавказа и выполнял обязанности четыре года.

С октября по ноябрь 2018 года исполнял обязанности руководителя Хакасии в непростой для региона период политического кризиса. Именно Развожаеву президент Владимир Путин поручил «взять под контроль» ситуацию в республике и «помочь провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие законам выборы» главы Хакасии. На выборах победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Мнение политологов: почему побеждают врио?

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что на успех назначенных врио глав повлияла, в числе прочих, смена стиля общения с электоратом.

«Факторы успеха — общий рост доверия к власти и новый управленческий и коммуникативный стиль врио губернаторов», — отметил эксперт.

По его оценке, избирательная кампания на Камчатке была одной из самых запоминающихся в этом сезоне.

«Могу сказать, что это была одна из самых ярких побед среди всех восемнадцати губернаторских кампаний <…> Солодов за очень короткий срок сумел показать себя очень эффективным руководителем и с точки зрения работы с федеральным центром, и с точки зрения выстраивания отношений с местными элитами, и с точки зрения работы с избирателями”, — сказал один из ведущих политологов РФ.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что победить назначенным Кремлем управленцам помогла не только качественная работа и эффективные решения.

«Солодов, Гольдштейн, Уйба и Развожаев взяли безальтернативностью, а не только эффективностью [работы], конечно. Из всех кандидатов самый серьезный конкурент был у врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — Михаил Щапов от КПРФ», — заключил политолог.

В Иркутской области временно исполняющий обязанности главы Игорь Кобзев после обработки 99% бюллетеней набирает 60,74% голосов. На втором месте - Михаил Щапов (25,59%).

Уже избранным руководителем региона является бывший врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный: 13 сентября его избрали на должность большинством голосов депутатов Заксобрания НАО. Результатом его избрания может стать объединение НАО с Архангельской областью — подробнее читайте в материале «Политики Сегодня».