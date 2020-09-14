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16:10   14 Сентября 2020
Россия

Врио начинают и выигрывают: рекордные выборы для четверых назначенцев Кремля

Врио начинают и выигрывают: рекордные выборы для четверых назначенцев Кремля

Четыре врио глав регионов (Камчатки, ЕАО, Коми и Севастополя) на прошедших выборах показали впечатляющий результат, собрав более 73% голосов избирателей. «Политика Сегодня» разобралась, чем Владимир Солодов, Ростислав Гольдштейн, Владимир Уйба и Михаил Развожаев заслужили признание жителей.

Камчатка

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей, сообщили в региональном ЦИК. За него проголосовало абсолютное большинство — 67 900 человек.

Почему на выборах побеждают врио? Четыре самых популярных назначенца

На втором месте после самовыдвиженца Солодова идет Валерий Калашников от ЛДПР с результатом в 6,7% (5 650 голосов), на третьем — Дмитрий Бобровских от «Справедливой России» с 5,84% (4 922 голоса), на четвертом — Максим Близнюков от «Партии Роста» с 2,56% (2 163 голоса), на пятом — Александр Остриков от «Патриотов России» с 2,19% (1 949 голосов).

На пост врио главы Камчатки 38-летнего Солодова назначили в апреле 2020 после отставки Виктора Илюхина. Выпускник факультета госуправления МГУ им. Ломоносова, Солодов в 2015 году стал заместитель полпреда президента в ДФО, а спустя два года стал председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. В 2018 году возглавил правительство республики Саха (Якутия).

На посту врио губернатора Солодов сделал упор на социальную работу: в сентябре досрочно подключить социальные объекты Камчатки к отоплению, решить вопрос с субсидиями на отопление для льготников, разобраться с «подозрительно легким» получением лицензии на добычу золота в регионе и отремонтировать дорогу на местный Халактырский пляж.

Политолог Евгений Минченко считает, что оппоненты Солодова работают «в техническом режиме», а по количеству инициатив штаб врио губернатора опережает соперников. В рейтинге лучших SMM-кампаний губернаторов Солодов занял второе место благодаря своему профилю в Instagram.

«Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов [назначен 3 апреля] эффективно использует образ «заботливого искателя». <…> Это человек, который обладает новыми технологиями, видит возможности, которые не видят другие люди. Находит простые решения и способы коммуникации с населением», — писал Минченко в Telegram.

Республика Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба набрал 73,18% голосов избирателей.

Конкуренцию самовыдвиженцу Уйбе составили: Сергей Пономарев от «Коммунистической партии социальной справедливости» (5,73% голосов), бизнесмен и депутат Совета Усинска Андрей Никитин от ЛДПР (10,83%) и Виктор Бетехтин от партии «Зеленая альтернатива» (5,71%).

На электоральный успех заслуженного врача России и бывшего замминистра здравоохранения Владимира Уйбы повлиял успех в борьбе с коронавирусом и его последствиями: с подачи врио главы региона в республике заработала первая в России реабилитационная клиника для переболевших COVID-19. Симпатии избирателей Уйба заслужил также открытым диалогом с людьми: ежедневные эфиры в соцсетях, постоянный объезд региона, работа «в поле».

Почему на выборах побеждают врио? Солодов, Гольдштейн и Уйба лидируют

Уйба лично контролировал реконструкцию республиканского стадиона, находил нестандартные решения проблем. Так, по инициативе Уйбы власти Коми будут передавать жителям древесину, полученную при расчистке просек под линии электропередач.

Открытая в Сыктывкаре 1 сентября школа, которую до прихода Уйбы не могли достроить четыре года, новый стационар в Воргашоре и возрождение местных авиалиний — избиратели заметили и высоко оценили работу врио губернатора, судя по результатам голосования.

Еврейская автономная область

Врио главы ЕАО Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов на выборах. 

Еще в апреле 2020 года сенатор Совфеда от ЕАО Владимир Джабаров и депутат ГД Анатолий Тихомиров в себе с корреспондентом «Политики Сегодня» давали оценку работе Гольдштейна, который был назначен на пост в декабре 2019 года. Весной материал не вышел, однако сейчас понятно, что слова парламентариев подтвердились.

Джабаров характеризовал Гольдштейна как требовательного управленца. Возможно, именно такой подход обеспечил врио победу.

«Можно требовать и забывать о своих требованиях, а у него очень жестко налажен контроль исполнения. Он и сам спит, как говорится, по четыре часа в сутки, и его подчиненные. <…> На мой взгляд, он будет хорошим руководителем области, если избиратели наши отдадут ему голоса на выборах в губернаторы», — рассказал сенатор.

Помимо Гольдштейна на пост главы автономии баллотировались: кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин (7,06% голосов), Александр Крупский от «Коммунистической партии социальной справедливости» (4,28%), Борис Тихонов от «Родины» (2,15%) и кандидат от «Патриотов России» Роман Куземский (1,27%).

Декабрьское назначение Гольдштейна почти совпало с мировой пандемией коронавируса. В том числе по инициативе руководителя региона границы с Китаем закрыли еще в январе. Приграничная Еврейская автономия была в зоне риска, но своевременные действия дали положительный эффект: около двух месяцев после начала пандемии в России проникновение COVID-19 в область удавалось сдерживать.

Почему на выборах побеждают врио? Солодов, Гольдштейн и Уйба лидируют

Вероятно, на посту губернатора политик сможет «поднять» регион на новый уровень не только благодаря крепким связям с федеральным центром, но и личным качествам. Депутат Тихомиров же еще весной заявлял о народной поддержке Гольдштейна.

«Во время своих региональных недель я много встречался с жителями области, со своими избирателями и в абсолютном большинстве своих встреч я слышал очень хорошие отзывы о Ростиславе Эрнстовиче, там, где он побывал, где встречался с людьми. И вот мои личные ощущения и понимание того, что происходит: он сегодня уже имеет серьезную электоральную поддержку среди населения области, в районах», — утверждал депутат Госдумы еще несколько месяцев назад.

Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города с рекордными 85,72% голосов избирателей.

Также на пост претендовали: депутат заксобрания Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев (4,95% голосов), Иван Ермаков от «Патриотов России» (2,62%), Александра Романенко от «Демократической партии России» (1,91%), Александр Романович от «Справедливой России» (1,73%) и Ярослав Яковенко от «Партии прогресса» (0,84%).

Развожаев принял управление городом-героем летом 2019 года, после отставки Дмитрия Овсянникова.

Почему на выборах побеждают врио? Четыре самых популярных назначенца

До назначения в Севастополь Развожаев возглавлял исполком Общероссийского народного фронта, до этого 11 лет работал в администрации губернатора Красноярского края, где сам родился. В 2014 году стал советником министра РФ по делам Северного Кавказа и выполнял обязанности четыре года.

С октября по ноябрь 2018 года исполнял обязанности руководителя Хакасии в непростой для региона период политического кризиса. Именно Развожаеву президент Владимир Путин поручил «взять под контроль» ситуацию в республике и «помочь провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие законам выборы» главы Хакасии. На выборах победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Мнение политологов: почему побеждают врио?

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что на успех назначенных врио глав повлияла, в числе прочих, смена стиля общения с электоратом. 

«Факторы успеха — общий рост доверия к власти и новый управленческий и коммуникативный стиль врио губернаторов», — отметил эксперт.

По его оценке, избирательная кампания на Камчатке была одной из самых запоминающихся в этом сезоне.

«Могу сказать, что это была одна из самых ярких побед среди всех восемнадцати губернаторских кампаний <…> Солодов за очень короткий срок сумел показать себя очень эффективным руководителем и с точки зрения работы с федеральным центром, и с точки зрения выстраивания отношений с местными элитами, и с точки зрения работы с избирателями”, — сказал один из ведущих политологов РФ.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что победить назначенным Кремлем управленцам помогла не только качественная работа и эффективные решения.

«Солодов, Гольдштейн, Уйба и Развожаев взяли безальтернативностью, а не только эффективностью [работы], конечно. Из всех кандидатов самый серьезный конкурент был у врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева — Михаил Щапов от КПРФ», — заключил политолог.

Почему на выборах побеждают врио? Солодов, Гольдштейн и Уйба лидируют

В Иркутской области временно исполняющий обязанности главы Игорь Кобзев после обработки 99% бюллетеней набирает 60,74% голосов. На втором месте - Михаил Щапов (25,59%).

Уже избранным руководителем региона является бывший врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный: 13 сентября его избрали на должность большинством голосов депутатов Заксобрания НАО. Результатом его избрания может стать объединение НАО с Архангельской областью — подробнее читайте в материале «Политики Сегодня».

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Автор: Тимофей Булочкин
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