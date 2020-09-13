Общественники не подтверждают сообщения, поступающие на "Карту нарушений"

Региональные наблюдатели не подтвердили сообщения ряда средств массовой информации о статистике жалоб на нарушения, поступивших на так называемую "Карту нарушений".

В пятерку регионов — лидеров по числу сообщений о якобы имевших место нарушениях в ходе голосования вошли Челябинская область, Краснодарский край, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Владимирская область.

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина в связи с поступающей информацией заявила, что фактически никаких сообщений о подкупе зафиксировано не было. Она также подчеркнула, что общественники крайне пристально следят за ситуацией в ходе выборов.