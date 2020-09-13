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17:53   13 Сентября 2020
Армия

Афины закупают истребители "Рафале" у Парижа для обороны рубежей от Анкары

Афины закупают истребители "Рафале" у Парижа для обороны рубежей от Анкары

Греция закупит 18 новых французских истребителей Dassault Rafale, которые заменят устаревшие Mirage 2000 и усилят вооруженные силы страны. Также Афины планируют приобрести для ВМС Греции четыре фрегата и четыре вертолета, передает France24.

Греция также намерена отремонтировать четыре корабля ВМС, уже стоящих на вооружении. Вооруженные силы страны получат новые управляемые ракеты, противотанковое оружие и торпеды. Численность армии будет увеличена на 15 тысяч военнослужащих в течение ближайших пяти лет, отмечает французский источник.

Как передает Федеральное агентство новостей, Греция усиливает свою оборону в связи с возможной агрессией со стороны Турции.

"Министр вооруженных сил Флоранс Парли приветствует объявленный сегодня премьер-министром Греции Мицотакисом выбор приобрести 18 самолетов Rafale", — отреагировали на действия Афин в Минобороны Франции.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #греция #вс греции

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