Военнослужащим 90-й танковой дивизии вручили Меч воинской славы

Мед воинской славы, изготовленный мастерами Златоуста, вручили 90-й танковой дивизии, расположенной в Челябинской области, в честь 78-летия Великой Победы.

Церемонию вручения открыл командующий округом генерал-полковник Александр Лапин.

"Мы никогда не перестанем помнить и восхищаться вашими подвигами и преклоняться перед мужеством и стойкостью, проявленными во имя защиты нашей Родины", - сказал Лапин в своей поздравительной речи.

Лапин напомнил о подвиге экипажа танка Т-34 старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который лично участвовал в 28-ми схватках и уничтожил 52 бронемашины противника, пишет "Российская газета".

Отличившиеся военнослужащие также получили государственные и ведомственные награды. Лучшие экипажи отметили ценными подарками - черными ножами, которые являются точной копией холодного оружия танкистов уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны.