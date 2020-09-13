Ищенко объяснил, почему свержение Зеленского не станет благом для Украины

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин рассказал, что в стенах парламента готовится насильственное отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в силовых структурах и госорганах страны есть большая группа людей, которая готова в любой момент присоединиться к госперевороту.

Кузьмин объяснил, что работой в этом направлении занимается бывший лидер Украины Петр Порошенко со своей командой. В беседе с RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что сценарий, который прорабатывает экс-президент, вполне осуществим, однако никакой пользы Украине он не принесет.

«Свергнуть Зеленского — не проблема, проблема в том, кто будет после него. Единой позиции у украинских олигархов нет, а значит, они начнут жестокую междоусобную войну. Сейчас более вероятный вариант — досрочные выборы парламента, приход другого правительства и фактически обнуление власти Зеленского при том, что он может остаться и у дел», — уверен политолог.

Для того, чтобы усилить свои позиции, Порошенко нужно провести парламентские выборы. Ищенко напомнил, что эта процедура выполняется при определенных условиях. Необходимо четко понимать, когда эти выборы стоит проводить, и кто их будет курировать, добавил эксперт.

«Сегодня Порошенко в активной политике. Понятно, что он будет бороться за усиление своего влияния», — заключил глава Центра системного анализа и прогнозирования.

«Политика Сегодня» уже писала, что плану Порошенко свергнуть Владимира Зеленского может помешать апатия, которая охватила жителей Украины.