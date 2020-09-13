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23:30   13 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Ищенко объяснил, почему свержение Зеленского не станет благом для Украины

Ищенко объяснил, почему свержение Зеленского не станет благом для Украины

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин рассказал, что в стенах парламента готовится насильственное отстранение от власти президента Украины  Владимира Зеленского. По его словам, в силовых структурах и госорганах страны есть большая группа людей, которая готова в любой момент присоединиться к госперевороту.

Кузьмин объяснил, что работой в этом направлении занимается бывший лидер Украины Петр Порошенко со своей командой. В беседе с RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что сценарий, который прорабатывает экс-президент, вполне осуществим, однако никакой пользы Украине он не принесет.

«Свергнуть Зеленского — не проблема, проблема в том, кто будет после него. Единой позиции у украинских олигархов нет, а значит, они начнут жестокую междоусобную войну. Сейчас более вероятный вариант — досрочные выборы парламента, приход другого правительства и фактически обнуление власти Зеленского при том, что он может остаться и у дел», — уверен политолог.

Для того, чтобы усилить свои позиции, Порошенко нужно провести парламентские выборы. Ищенко напомнил, что эта процедура выполняется при определенных условиях. Необходимо четко понимать, когда эти выборы стоит проводить, и кто их будет курировать, добавил эксперт.

«Сегодня Порошенко в активной политике. Понятно, что он будет бороться за усиление своего влияния», — заключил глава Центра системного анализа и прогнозирования.

«Политика Сегодня» уже писала, что плану Порошенко свергнуть Владимира Зеленского может помешать апатия, которая охватила жителей Украины.

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Автор: Роман Самойлов
#порошенко #украина #президент #зеленский

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