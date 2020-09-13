Архитектурные памятники Алеппо восстанавливаются при поддержке Асада

Правительство президента Сирии Башара Асада продолжает заниматься восстановлением Алеппо и старинных рынков города, а также архитектурных памятников.

Сейчас завершается восстановление площади Аль-Хаттаб и рынка Аль-Хабия. По решению Асада Алеппо стал "лицом" процесса послевоенного восстановления страны.

Как рассказал глава городского совета Алеппо доктор Маад аль-Медальджи, для города приоритетной задачей является восстановление старинных рынков, так как они имеют историческую и экономическую важность, дают людям рабочие места и снабжают сирийцев всем необходимым.

"Продолжаются работы по восстановлению мечети Аль-Махмандар начала XIV века, которая расположена на входе в рынок. Сейчас в мечети идут работы по воссозданию древнего каменного фасада", — говорит Маад аль-Медальджи.

В скором времени завершится восстановление рынка Хан аль-Харир, каменные фасады которого ремонтировались при поддержке правительства Асада, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).