"Женские" протесты в Минске призваны дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Правительству РФ нужно сделать все, чтобы организаторы несанкционированных акций не достигли своих целей в РФ, сообщил руководитель "Евразийского Института Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив" Дмитрий Захаров.

Накануне белорусские правоохранители задержали примерно 30 участниц незаконного митинга на площади Свободы в центре Минска. По мнению эксперта Дмитрия Захарова, подобные акции во многих странах могут легко дестабилизировать обстановку.

Организаторы протестов не стесняются использовать в своих целях представительниц прекрасного пола. Такое мнение политолог высказал в беседе с информационным изданием "НьюИнформ".

"В Белоруссии пытались манипулировать протестующими женщинами при помощи методички с Украины", — рассказал эксперт.

Согласно этой инструкции, подчеркнул Захаров, на несанкционированных митингах предлагается использовать беременных женщин в качестве способа защиты от правоохранителей. Для создания видимости "беременности" участницы акций могут использовать накладные бандажи, подытожил эксперт.