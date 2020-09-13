Кедми объяснил нападки США на «Северный поток – 2»

Израильский эксперт Яков Кедми в беседе с изданием «Политпазл» рассказал, что одной из главных стратегических целей США является ослабление европейской и немецкой экономики. И добиться этого американцам поможет остановка строительства газопровода «Северный поток — 2».

Сейчас мнения по российскому проекту разделились. К тем, кто намерен любыми способами противостоять «Северному потоку — 2», можно отнести и США. Особое внимание здесь стоит уделить истории с «отравлением» российского блогера Алексея Навального.

В эфире YouTube-канала ITON TV Яков Кедми обратил внимание, что происшествие с Навальным едва ли заставит европейцев пересмотреть свои решения по российскому газопроводу. Единственная мера, которая может привести к остановке строительства «Северного потока — 2» — это «грубейшее изнасилование» со стороны американцев, считает политолог. В Вашингтоне могут наложить санкции на немецкие компании, причем суммы превысят размеры неустоек, которые те должны будут заплатить, если проект будет остановлен.

«Американцы пытаются это сделать. Сейчас они по надуманному предлогу арестовали 500 миллионов долларов, находящиеся на балансе Deutsche Bank. Причем причина совершенно дикая. Финансовая организация якобы заключила сделку с компанией, которой владел один из российских предпринимателей, находившихся в санкционном списке», — заявил Кедми.

При этом, в США допустили оплошность: указанный бизнесмен продал компанию партнеру на Западе после того, как попал в санкционный список, но до заключения соответствующей сделки. Американцев эта ситуация не заинтересовала, хотя представители Deutsche Bank обращали на это внимание. В конечном счете суд США взыскал полмиллиарда долларов.

«Тут – не соблюдение закона, не попытка что-то обосновать, а проявление грубой силы. Цель США сегодня абсолютно четкая – переломать немецкую экономику через колено, силой. И «Северный поток – 2» триггер к этому», — добавил израильский специалист.

Если Вашингтон все же добьется своей цели и каким-то образом остановит строительство «Северного потока — 2», то экономика всей Европы обрушится, подчеркнул Кедми. В США к этому и стремятся: после подобного маневра Евросоюз, в том числе и Германия, попадут в зависимость от американской экономики. Только так Вашингтон хочет избавиться от конкуренции, от которой страдает сегодня.

В заключении собеседник «Политпазла» сообщил, что ситуация с «Северным потоком — 2» не имеет ничего общего с Алексеем Навальным.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.