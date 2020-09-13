В СПЧ констатировали успех электронного голосования в российских регионах

Единый день голосования 13 сентября завершается в регионах РФ. О том, как происходили выборы, рассказал член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

По его словам, явка избирателей в российских регионах постепенно растет. При этом наблюдается определенная закономерность: откуда не поступают сообщения о проблемах, явка выше, так как избиратель хочет голосовать в спокойных и комфортных условиях.

"Нечистоплотные политики, которые делают свой пиар за счет провокаций и скандалов, сами отталкивают от себя избирателей", — подчеркнул Брод.

В целом серьезных нарушений за время дистанционного голосования и последнего дня выборов зафиксировано не было, указал представитель СПЧ. Он добавил, что в КПРФ сообщали о попытках вброса бюллетеней в Ростовской области, однако эта информация так и не подтвердилась.

"В этом политическом сезоне представители данной партии не очень уверены в победе и используют не всегда чистые методы ведения кампании", — заявил общественник.

Он сообщил, что накануне единого дня голосования в Ульяновской области было зафиксировано распространение СМС-сообщений от представителей КПРФ. Подробности уже уточняют сотрудники правоохранительных органов.

По словам Александра Брода, дистанционное электронное голосование на ЕДГ продемонстрировало свою востребованность и популярность у избирателей. В регионах, где оно проводилось, явка была очень высокая. Граждане также позитивно высказываются о голосовании в течение нескольких дней, заключил эксперт.