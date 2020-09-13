В США нервничают из-за тесного сотрудничества России и Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена «дружить против» Китая, как того требуют в США. По словам дипломата, Москва пытается выстроить дружественные отношения абсолютно со всеми странами и не будет призывать союзников объединять силы против кого-то еще.

«Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся. <…> У нас [существует] желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то еще», — сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва придерживается иной дипломатической культуры. Само выражение «дружить против», добавил Лавров, противоречит слову «дружба».

В конце июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай «новым врагом свободного мира». Спустя месяц американский министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что Вашингтон должен готовиться к противостоянию с Москвой и Пекином по всему миру. Наиболее вероятными регионами для подобного столкновения Эспер назвал Арктику, Ближний Восток и Европу.

Стратегия США направлена на то, чтобы не дать России и Китаю объединиться, прежде всего, в военно-промышленной отрасли, рассказал «Политике Сегодня» научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

«В США опасаются, что Россия и Китай объединятся и станут противовесом их политическому и экономическому влиянию, которое распространяется по всему миру. В том числе, здесь имеется в виду и военное влияние. Россия рассматривается в США, как военная держава, Китай – как экономическая. Союз двух мощнейших государств может доставить Америке проблемы. Западные эксперты считают, что если Москва и Пекин станут прямыми союзниками, то они обязательно выступят против Вашингтона», — рассказал политолог.

Предположение Кошкина подтверждается обозревателем американского журнала The National Interest Дугом Бэндоу. В своей статье он пишет, что даже ярые сторонники «необузданного американского превосходства» начали нервничать из-за сотрудничества России и Китая:

«Тем не менее, совместные действия союзников [России и Китая] разжигают нынешнюю враждебность двух государств по отношению к Америке. Соединенные Штаты должны работать над устранением или смягчением тех факторов, которые сталкивают эти страны вместе. Нет никакой гарантии успеха, но Вашингтон должен играть в долгую игру. Американские политики должны признать, что у России есть отдельные интересы, которые она будет преследовать вне зависимости от желаний Вашингтона».

К страху перед объединением Москвы и Пекина прибавляется нерушимая антикитайская риторика, которая транслируется в США, несмотря на конкретную личность президента страны, сообщил Кошкин:

«В США постоянно говорят про Китай, как минимум, сколько Дональд Трамп стоит у власти. Китай всегда воспринимался, как главный политический и экономический конкурент. Даже гораздо более серьезный, чем Россия».

Научный сотрудник Института США и Канады РАН напомнил, что грядут американские выборы (3 ноября 2020 года), в свете которых высказываний против России и Китая становится все больше. Однако главный оппонент республиканца Трампа – кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден – явно не будет столь категоричен к Пекину, если одержит победу в президентской гонке.

«Если Байден становится президентом США, то вряд ли он будет воспринимать Китай, как полноценную угрозу. Скорее, как конкурента на рынке. У Трампа просто намного сильнее сама риторика, его политическая позиция. Байден в этом плане уступает ему, но это не значит, что политика США в отношении Китая при демократе будет чем-то отличаться. Американские элиты, как ни крути, считают, что китайским режим по умолчанию враждебен режиму США», — подытожил американист.

В феврале 2020 года стало известно, что Россия и Китай названы главными угрозами безопасности США в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год. Белый дом предложил выделить «на противодействие» Москве и Пекину 700 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на поддержку американских союзников в Европе и Центральной Азии.