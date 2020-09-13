Корабли ВМФ РФ перехватили боевые суда НАТО в Арктике

Корабли и авиация Военно-морского флота Российской Федерации успешно перехватили боевые суда ВМС Германии и Норвегии в арктическом регионе, сейчас они находятся примерно в 250 километрах от российской границы.

Перехват кораблей НАТО был осуществлен благодаря быстрой реакции командования ВМФ РФ и слаженной работе военных.

Четыре корабля НАТО сейчас находятся в 250 километрах от границ РФ, в том же районе находятся четыре российских корабля, которые с воздуха прикрывают самолеты, пишет "ИнфоСМИ".

Россия не раз предупреждала о том, что на любые провокации со стороны других стран последует жесткая реакция. В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что в ответ на попытки НАТО укрепить позиции в Арктике путем усиления своего военного присутствия Россия предпримет ответные шаги.