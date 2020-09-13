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16:55   13 Сентября 2020
Политика

Лавров заявил, что РФ не станет "дружить против" КНР

Лавров заявил, что РФ не станет "дружить против" КНР

России чужда американская политика "дружбы против" Китая или каких-либо других государств. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на телеканале "Россия-1".

По словам главы МИД РФ, Москва пытается со всеми выстраивать дружеские отношения и не ставить никаких условий относительно осознанного ухудшения отношений с теми странами, которые не вызывают симпатии у Вашингтона.

Лавров подчеркнул, что у российской стороны совсем другая дипломатическая и политическая культура. Понятие "дружить против", полагает глава внешнеполитического ведомства России, противоречит смыслу слова "дружба".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #лавров #китай

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