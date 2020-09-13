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16:26   13 Сентября 2020
Общество

Правительство Асада обеспечивает сирийцев продуктами по доступным ценам

Правительство Асада обеспечивает сирийцев продуктами по доступным ценам

Сирийское правительство во главе с президентом Башаром Асадом предпринимает все меры, чтобы обеспечить граждан доступным по цене продовольствием в районах, где сложилась трудная экономическая обстановка из-за оккупации и санкций США и Турции.

Власти Сирии способствуют открытию в Хасаке новых торговых точек. Как отмечает источник ФАН, это делается с целью не допустить монополизации государственного продуктового рынка курдскими вооруженными группировками, которые контролируют провинцию.

Продукция первой необходимости, такая как продовольствие и хозяйственные товары, реализуются на новых рынках по номинальным ценам. Руководитель организации Алаа аль-Омари подчеркнул, что так правительство помогает снизить давление на сирийских граждан из-за очень высоких цен.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #башар асад #рынки

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