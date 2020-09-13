Кобзев вышел в лидеры на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вышел в лидеры на выборах главы региона.

Кобзев набрал наибольшее количество голосов на данном этапе. За него проголосовали 61,44% людей, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ после обработки 0,93% протоколов. По материалам экзитпола, за этого кандидата проголосовали 63,6% респондентов, ответивших на вопрос интервьюеров, сообщает ТАСС.

Депутат Государственной думы Михаил Щапов находится на втором месте. За него отдали голоса 18,33% населения. Третье место занимает представитель партии ЛДПР Андрей Духовников с результатом 6,56%.