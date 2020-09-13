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15:34   13 Сентября 2020
Происшествия

Белорусские правоохранители задержали 250 человек в Минске

Белорусские правоохранители задержали 250 человек в Минске

Милиционеры совместно с силовиками начали задерживать участников незаконной акции в Минске.

Представители белорусской оппозиции были замечены на проспекте Независимости. Несколько колонн протестующих прошли вдоль проезжей части, после чего их начали задерживать силовики.

Задержания граждан, участвующих в митинге, проводятся в рамках административного процесса, который не предусматривает проведение незаконных акций в городе, заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Сегодня, 13 сентября, по предварительным данным, в протестах на территории Белоруссии участвуют не более трех тысяч человек. Из них 250 на данный момент задержаны и доставлены в милицейские участки, пишет РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
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