Белорусские правоохранители задержали 250 человек в Минске

Милиционеры совместно с силовиками начали задерживать участников незаконной акции в Минске.

Представители белорусской оппозиции были замечены на проспекте Независимости. Несколько колонн протестующих прошли вдоль проезжей части, после чего их начали задерживать силовики.

Задержания граждан, участвующих в митинге, проводятся в рамках административного процесса, который не предусматривает проведение незаконных акций в городе, заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Сегодня, 13 сентября, по предварительным данным, в протестах на территории Белоруссии участвуют не более трех тысяч человек. Из них 250 на данный момент задержаны и доставлены в милицейские участки, пишет РИА Новости.