Избирательные участки в Приангарье завершили работу

Участки для голосования в Иркутской области (Приангарье) завершили свою работу, серьезных нарушений на выборах в регионе зафиксировано не было, сообщил журналистам глава областного избиркома Илья Дмитриев.

По данным на 18:00 по местному времени (13:00 по Москве), явка на выборах в Приангарье составила 30,33%. Всего в области проходят 90 кампаний, в том числе выборы главы региона.

На пост губернатора Иркутской области претендуют пять человек: Андрей Духовников, Лариса Егорова, Михаил Щапов, Геннадий Щадов и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.