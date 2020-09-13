Представители ОП РФ развенчали фейки о едином дне голосования

Недостоверные сообщения о нарушениях в единый день голосования обнаружили в Сети члены рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации.

Один из фейков гласил, что в Ленинградской областной клинической больнице все плановые операции якобы перенесли на понедельник, 14 сентября. Члены рабочей группы ОП РФ провели проверку по этому факту и выяснили, что информация не соответствует действительности. Больница работает в штатном режиме.

Кроме того, на Telegram-канале "Каргапольцев" появилась информация о том, что в ящик для надомного голосования в Белгородской области якобы была вброшена стопка заполненных бюллетеней. Глава рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич опроверг эту информацию после проверки. Оказалось, что избиратели опускали бюллетень в ящик по одной штуке, согласно правилам проведения голосования.

"Наблюдатель участка №1149 А. А. Ляшенко присутствовала при голосовании на дому и подтверждает, что никаких нарушений зафиксировано не было", — отметил Малькевич.

Общественная палата РФ продолжает отслеживать в Сети ложную информацию о едином дне голосования. На официальном сайте ОП избирателям напоминают, что важно сохранять критическое отношение к сообщениям, опубликованным на просторах интернета.