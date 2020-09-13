Трамп заявил, что Байден вместо управления страной хочет лишь спать

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму и кандидата на этот пост от демократов Джо Байдена. Политикам досталось на выступлении Трампа перед избирателями в Индиане.

В своей речи Трамп заявил, что никто в мире до сих пор не знает, за что по итогам 2009 года Обаме присудили Нобелевскую премию мира, так как он тогда только пришел к власти. Республиканец возмутился, что его самого на этой неделе тоже номинировали на премию, но не все телеканалы об этом сообщили. По словам Трампа, он сделал много вещей для того, чтобы получить награду.

Кроме того, не обошлось и без критики оппонента Трампа от демократов на предстоящих в ноябре выборах Джо Байдена. Американский лидер заявил, что Байдена не интересует будущее страны и это очевидно.