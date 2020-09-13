Запад прикрывается от космического мусора советскими спутниками

Низкая околоземная орбита переполнена мусором, большую часть которого в космос запустили СССР и Россия. К такому выводу приходят эксперты журнала Forbes, приводя данные научной группы: опасность для спутников и ракет представляют около 165 тысяч космических объектов.

«К нему [космическому мусору] сегодня относятся три тысячи исчерпавших свой ресурс и вышедших из строя спутников, 15 тысяч небольших фрагментов, которые можно отследить, и 150 тысяч смертоносных неотслеживаемых космических обломков. Этот мусор представляет серьезную опасность для спутников как сейчас, так и в будущем», — пишет западное издание.

Исследованием космического мусора занимались 11 независимых групп из США, Китая, Европы и Японии. Полный текст доклада ученые предоставят на Международном конгрессе астронавтики в октябре 2020 года. Однако предварительные данные заставляют задуматься: первые 20 объектов из списка – это большие ракетные ускорители, запущенные в космос Советским Союзом и Россией в период с 1987 по 2007 годы.

Каждый такой ускоритель весит около девяти тонн и может в любой момент столкнуться со своим тяжеловесным соседом. Из-за такого теоретически вероятного удара количество обломков может вырасти в несколько десятков раз.

«Если столкнутся два девятитонных объекта, количество мусора на низкой околоземной орбите мгновенно удвоится. Появится 15 тысяч отслеживаемых объектов. Это будет самое серьезное событие из всех возможных. И шансов на такое столкновение каждый год не один на миллион, а один на тысячу», — цитирует Forbes слова одного из авторов доклада Даррена Макнайта.

Далее за отечественными ракетными ускорителями в списке следуют несколько спутников, запущенных Японией и Европейским космическим агентством. Но уже после них перечень вновь возвращается к российским аппаратам. Подобный доклад можно приравнять к очередному антироссийскому выпаду, считает общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов.

«Это пропагандистская уловка. Ее цель – списать всю вину за космический мусор на Россию. Но это общая проблема всех стран, которые участвуют в исследовании и освоении космоса. Россия, наоборот, является передовой страной, которая занимается сразу несколькими проектами по очистке космоса от мусора и опасных объектов», — рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом ПС.

Один из таких проектов — космический аппарат для сбора и утилизации мусора на орбите Земли СКМ (сборщик космического мусора). Его особенность заключается в том, что все найденные обломки космических аппаратов и разгонных блоков он перерабатывает в топливо, которое и питает его. Таким образом, СКМ буквально «кормится» обломками искусственных летательных аппаратов, чтобы продолжать свою работу.

Если отечественные разработчики ломают голову над способом очистки космоса, то западные коллеги заняты решением противоположной задачи. Цуканов рассказал, как на заре исследования космического пространства американские спецслужбы планировали помешать советским ученым:

«США сильно отставали в освоении космоса после полета Юрия Гагарина. Одним из предложений американского военного истеблишмента было распыление в космосе большого количества мусора, чтобы затормозить Советский Союз. То есть намеренное загрязнение было одной из военных программ США. К огромному счастью, она не реализовалась».

Чтобы понять, кто играет ведущую роль в загрязнении космоса, достаточно обратиться к недавней корректировке курса Международной космической станции (МКС). 10 сентября 2020 года стало известно, что орбиту МКС поднимут на 800 метров, чтобы избежать столкновения со спутником BRICSat-2.

Это американский аппарат, который был выведен на орбиту еще в 2019 году. Сейчас его никак не используют, спутник превратился в космический мусор, из-за которого международные станции вынуждены менять курс.

«После этого в качестве "дымовой завесы" Запад начал обсуждать, что советские и российские аппараты формируют большую часть космического мусора. Но по факту мы видим, что та реальная угроза, которую совсем недавно миновала МКС, исходила от США», — подчеркнул лидер интернет-сообщества «Советский Космос».

Говорить о «неотслеживаемых» космических обломках, по мнению Цуканова, также некорректно. Все крупнейшие страны следят за обломками спутников и ракетных носителей. Для них даже создана специальная «орбита захоронения» — область, куда уводят искусственные космические объекты после окончания их работы.

«В целом, я не согласен с выводами этих экспертов. В конце концов, трактовать Forbes можно и так: если они заявляют, что большая часть космического мусора принадлежит России, то самый большой вклад в освоение космического пространства также внесли мы. Потому что никто не посылал в космос столько спутников и других исследовательских аппаратов, сколько Россия и СССР, по версии Forbes», — подытожил специалист.

В заключение, эксперты западного журнала обращают внимание, что если не решить проблему космического мусора, то через несколько столетий человечество может ждать сценарий кинофильма «Гравитация». По сюжету картины космонавты сталкиваются с синдромом Кесслера, в процессе которого возникает цепная реакция столкновений космических обломков.