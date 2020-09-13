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14:35   13 Сентября 2020
Политика

Гольдштейн лидирует на выборах в Еврейской АО

Гольдштейн лидирует на выборах в Еврейской АО

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона с результатом 88,19%, следует из предварительных данных Центризбиркома.

Голосование на губернаторских выборах в ЕАО завершено, избирательные участки закончили свою работу в 20:00 по местному времени. В регионе были открыты 183 избирательных участка, граждане могли проголосовать в течение трех дней — 11,12,13 сентября.

В выборах главы ЕАО участвуют пять кандидатов: Ростислав Гольдштейн, Владимир Дудин, Александр Крупский, Роман Куземский и Борис Тихонов от партии.

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Автор: Юлия Яковлева
#голосование #единый день голосования #еврейская автономная область #выборы губернатора #регионы рф

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