Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:21   13 Сентября 2020
Экономика

Кабмин одобрил выделение допсредств для выплат соцработникам

Кабмин одобрил выделение допсредств для выплат соцработникам

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ о перечислении соцработникам 1,89 млрд рублей. Выплаты назначили для сотрудников интернатов, домов престарелых и других соцучреждений.

Данное решение было представлено на сайте кабмина 13 сентября. Выплаты полагаются специалистам, работающим с "коронавирусными" пациентами и людьми из группы риска.

"Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену", — сообщается в распоряжении.

Социальные работники трудятся прежде всего в сменном графике. Данный режим работы означает непрерывное нахождение внутри социального учреждения в течение двух недель.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выплаты #кабмин #мишустин #коронавирус #соцработники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...