Кабмин одобрил выделение допсредств для выплат соцработникам

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ о перечислении соцработникам 1,89 млрд рублей. Выплаты назначили для сотрудников интернатов, домов престарелых и других соцучреждений.

Данное решение было представлено на сайте кабмина 13 сентября. Выплаты полагаются специалистам, работающим с "коронавирусными" пациентами и людьми из группы риска.

"Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену", — сообщается в распоряжении.

Социальные работники трудятся прежде всего в сменном графике. Данный режим работы означает непрерывное нахождение внутри социального учреждения в течение двух недель.