Солодов одержал уверенную победу на выборах главы Камчатки

По итогам подсчета голосов кандидатуру врио главы Камчатского края Владимира Солодова на выборах поддержали свыше 81% избирателей.

По данным опроса, проведенного социологами центра "Аскор", за Солодова проголосовали 81,6% избирателей, передает ТАСС.

Ближайшими конкурентами Солодова в ходе голосования стали Дмитрий Бобровских и Валерий Калашников, набравшие 5,9% и 4,7% соответственно.

По данным, которыми располагает социологический центр, отдать свой голос за одного из кандидатов на избирательные участки пришли более 37% избирателей, что на 5% превышает показатели явки, зафиксированные на региональных выборах в 2015 году.