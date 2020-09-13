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14:17   13 Сентября 2020
Политика

Солодов одержал уверенную победу на выборах главы Камчатки

Солодов одержал уверенную победу на выборах главы Камчатки

По итогам подсчета голосов кандидатуру врио главы Камчатского края Владимира Солодова на выборах поддержали свыше 81% избирателей.

По данным опроса, проведенного социологами центра "Аскор", за Солодова проголосовали 81,6% избирателей, передает ТАСС.

Ближайшими конкурентами Солодова в ходе голосования стали Дмитрий Бобровских и Валерий Калашников, набравшие 5,9% и 4,7% соответственно.

По данным, которыми располагает социологический центр, отдать свой голос за одного из кандидатов на избирательные участки пришли более 37% избирателей, что на 5% превышает показатели явки, зафиксированные на региональных выборах в 2015 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #камчатский край #солодов

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