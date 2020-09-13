Шесть причин, почему Германия не откажется от «Северного потока — 2»

Шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток — 2» предложило американское издание Politico. Вот уже месяц на власти ФРГ оказывается давление со стороны США, которые изначально выступали против строительства газопровода. Однако отказ Берлина от совместного с Россией проекта грозит юридическими, финансовыми и политическими проблемами для Германии, констатирует Politico.

Германия и Россия изначально заявляли, что 1230-километровый газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, является экономическим проектом, а не политическим. С этим в корне не согласны Соединенные Штаты, Украина и Польша.

«Дядя Сэм» против «Северного потока — 2»

Так, США «продавливают» поставки своего сланцевого газа для Германии, Польша тоже предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe», а Украина не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу. После госпитализации Алексея Навального давление на ФРГ многократно усилилось.

«Но в одиночку Германия мало что может сделать, чтобы заблокировать завершение строительства газопровода, не нарушая законодательства ЕС и не рискуя многомиллиардными исками о возмещении ущерба со стороны компании "Северный поток — 2", штаб-квартира которой находится в Швейцарии, но полностью принадлежит российскому государственному "Газпрому"», — пишет Politico.

Однако Германия могла бы «сидеть сложа руки, позволив другим делать грязную работу за себя и смотреть, как недостроенный "Северный поток — 2" медленно гниет в ледяной Балтике», отмечает издание. Впрочем, не только Politico рассуждает о «финале» газопровода — ранее ряд западных СМИ и политиков заявляли о необходимости остановить проект.

Шесть вариантов остановки проекта «чужими руками»

Первый вариант для Берлина — надавить на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, добившись отзыва разрешений этих ведомств на строительство. Но тогда судебный иск от подрядчиков строительства «Северного потока — 2» неизбежен. Предполагаемая сумма ущерба — 9,5 миллиарда евро.

Второй вариант: «наблюдать» за уже идущим судебным процессом, инициированным негосударственными немецкими экологическими организациями. Например, в Deutsche Umwelthilfe считают газопровод «несовместимым с климатическими целями Германии» и выступают против строительства. Ранее они подали иск о пересмотре разрешения на эксплуатацию газопровода.

Третий вариант — ограничение на импорт российского газа со стороны Германии. Закон ФРГ о внешней торговле и платежах допускает введение подобных санкций, чтобы «гарантировать интересы ФРГ или предотвратить нарушение мирного сосуществования наций». Но такие меры должны иметь серьезное основание. Его у Германии нет.

Четвертый вариант — позволить американским санкциям «задушить» проект. Ранее госдепартамент США включил «Северный поток — 2» в расширенный санкционный список от 2017 года, а также ввел ограничения против европейских компаний, занимающихся строительством газопровода. Немецкие политики заявили о посягательстве Штатов на суверенитет Германии и ЕС.

«Возможно, политически целесообразно позволить Дяде Сэму сделать тяжелую работу», — пишет Politico.

Пятый вариант — наложить на проект санкции Евросоюза. Если Берлин примет такое решение, то другие члены ЕС могут последовать его примеру. Ведь ограничительные меры принимаются только единогласным решением всех членов Евросоюза.

Правда, этот вариант оставляет открытым вопрос о судьбе европейских компаний, вложивших в проект по 950 миллионов евро — это немецко-финская компания Uniper, немецкая Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британо-нидерландская Shell.

Шестой вариант — помешать «Газпрому» получить лицензию на эксплуатацию «Северного потока — 2». Когда строительство завершится, газопроводу понадобится заключительная инспекция. Для ее проведения необходимо найти европейскую компанию-подрядчика, готовую бросить вызов США с их санкционными угрозами.

Шесть причин, почему «Северный поток — 2» будет жить

Директор Института национальной энергетики, главред журнала «Газпром» Сергей Правосудов рассказал «Политике Сегодня», почему Германия не откажется от совместного с Россией проекта в угоду политической конъюнктуре.

Первая причина — проект готов более, чем на 90%. Не существует ни одного прецедента, чтобы строительство газопровода остановилось на таком уровне готовности, говорит Правосудов.

Вторая причина — в этот газопровод вкладывал деньги не только «Газпром», но и пять крупных европейских компаний. Они инвестировали больше 5 миллиардов долларов, а им предлагают забыть об инвестициях. Очевидно, что они не могут сделать этого просто так.

Третья причина заключается в сомнительной альтернативе «Северному потоку — 2» — украинской газотранспортной системе, отмечает эксперт. Самым новым ее участкам более 30 лет, а по проекту срок эксплуатации этих труб составляет лишь 33–35 лет.

«Соответственно, нужно вкладывать серьезные деньги в модернизацию системы: не только в трубы, но и в компрессорные станции, которые тоже давно устарели. В модернизацию украинской газотранспортной системы европейские компании не вложили ничего пока, и никаких планов подобных не озвучивали», — говорит Правосудов.

Четвертая причина — непосредственное назначение «Северного потока — 2». Добыча газа в Европе снижается из-за сокращения ресурсной базы. Самые крупные запасы газа в мире у соседней Европе России.

«Россия — крупнейший поставщик газа на европейский рынок. Все эти базовые показатели говорят о том, что так или иначе проект будет реализован, несмотря на все трудности, в том числе и политические», — констатирует эксперт.

Пятая причина — связь европейской политики с бизнесом, который не даст забыть о своих интересах. Несмотря на категоричную позицию США, европейские политики не смогут проигнорировать требования пяти европейских компаний, которые являются крупными спонсорами их избирательных кампаний.

«Бизнес не даст забыть о своих интересах. Политики много чего будут заявлять, но так или иначе проект в итоге реализуют», — заключил Правосудов.

Шестую причину назвал «Политике Сегодня» Алексей Гривач — заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности. Германии важен как национальный, так и общеевропейский суверенитет. Именно на него Штаты и покусились, пытаясь диктовать свои условия по «газовому вопросу».

«Мне кажется, что Берлин ищет возможности выйти из этого политического клинча, куда его загоняют противники независимого развития Германии и ЕС. Потому что «Северный поток — 2» фактически превратился в проект, символизирующий суверенную энергетическую политику Европы из-за давления со стороны США», — рассуждает Гривач.

Альтернативные варианты закупки газа у ФРГ есть, но они означают более дорогой газ и менее конкурентный газовый рынок в Германии и Европе, в целом. Ранее альтернативу «Северному потоку — 2» предложила Польша. О том, почему Берлин не согласится на поставки норвежского газа от Варшавы, читайте в статье «Альтернативу "Северному потоку — 2" от Польши назвали популистским проектом».