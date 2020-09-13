СМИ сообщили о стянутой к резиденции Лукашенко в Минске спецтехнике

Несколько бронетранспортеров и прочая спецтехника замечены у Дворца Независимости в Минске, где расположена одна из резиденций главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. Соответствующая информация 13 сентября появилась в СМИ.

Речь идет о десяти БТР и других единицах спецтехники, которые стянуты к правительственному зданию, передает РИА Новости. Военнослужащие замечены у забора дворца со стороны "ЭКСПО".

Также внутренние войска оцепили площадь Государственного флага. Автозаки и милицейские автобусы замечены неподалеку от резиденции президента Белоруссии.