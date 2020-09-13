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13:33   13 Сентября 2020
Происшествия

Новороссийского депутата подозревают в покушении на мошенничество

Новороссийского депутата подозревают в покушении на мошенничество

Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено в отношении депутата городской думы Новороссийска и председателя "Справедливой России" Михаила Ерохина, сообщает Следственный комитет РФ.

Было установлено, что Ерохин угрожал устроить провокации и преднамеренно сфальсифицировать сообщения о несуществующих нарушениях во время Единого дня голосования. В ходе оперативных мероприятий был задокументирован факт получения депутатом более двух млн рублей от представителя администрации Новороссийска за неосуществление преступных действий.

Месяц назад Ерохин уже обращался к этому представителю с данным предложением, говорится на сайте СК РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#мошенничество #депутат #новороссийск

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