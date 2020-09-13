Новые партии подвинут «большую четверку» в Госдуме

В 2021 году расстановка сил в Государственной думе РФ может серьезно измениться: на выборах в законодательные собрания регионов зарегистрировано рекордное число партий. За год новички могут получить необходимую поддержку россиян и потеснить «большую четверку» («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»).

В среднем в 11 субъектах РФ перед единым днем голосования, по данным Экспертного института социальных исследований, успешно прошли сито отбора ЦИК 8,5 партий. Среди новичков выделяются партия писателя Захара Прилепина «За правду», «Новые люди» Алексея Нечаева, «Партия прямой демократии» от создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива», у руля которой стоит эколог Руслан Хвостов.

Кроме того, в некоторых регионах свои позиции могут серьезно укрепить «Партия Роста» и «Родина».

Такой яркой конкуренции в политическом поле не было уже давно, отметил в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» генеральный директор Центра стратегического планирования, политтехнолог Виктор Потуремский.

«В этом году в плане конкурентной борьбы мы видим максимальный показатель за последние годы. В Новосибирской области вообще выдвинулись кандидаты от 10 партий. Учитывая специфику региона, это очень напряженная кампания. В стране явно созрел запрос на обновление партийной системы со стороны избирателей. Понятно, что у всех новых объединений есть определенные шансы попасть в Госдуму. Все зависит от работы самой партии и ее кандидатов», — заявил эксперт.

Среди всего списка Потуремский выделил две партии, у которых есть реальный шанс преодолеть пятипроцентный барьер по итогам единого дня голосования 13 сентября 2020 года.

«Это партия Захара Прилепина "За правду" и "Новые люди". Прилепин – это известная медийная фигура, у которой есть бэкграунд, своя история. Те вопросы, которые он ставит, и которые отмечены в программе партии, они очень резонансные. Речь идет о справедливости и безусловном доходе. На это сейчас есть мощный запрос у избирателей. "Новые люди" же эксплуатируют некий запрос на обновление, который сейчас есть у россиян. Плюс ко всему, у них достаточно технологичная кампания, довольно продуманная для партии, которая впервые выступает на региональных выборах», — объяснил свой выбор Потуремский.

Жители регионов России устали от «четырехпартийной системы», заверил глава Центра стратегического планирования. «Справедливая России» утратила большую часть сторонников, но все еще может получить одобрение избирателей, достаточное для преодоления барьера.

ЛДПР и КПРФ борются между собой за звание «партии номер два», и для последователей ленинских идеалов эта борьба может означать снижение электоральной поддержки.

«Все это означает, что ниша для новых партий, безусловно, есть», — заключил Потуремский.

Всего в процессе выборов на разных уровнях по всей России замещается более 78 тысяч выборных должностей и депутатских мандатов. С начала июня 2020 года было выдвинуто 171 065 кандидатов. 93% процента были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией (159 160 человек).

13 сентября 2020 года в 20 субъектах РФ будут выбраны главы регионов. Так, по итогам голосования депутатов регионального законодательного собрания губернатором НАО был избран Юрий Бездудный, а в ХМАО местная дума поддержала действующего губернатора Югры Наталью Комарову.